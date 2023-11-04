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Надеждин собирается выпустить Навального и Стрелкова из тюрьмы 

Надеждин собирается выпустить Навального и Стрелкова из тюрьмы 

Либеральный политик Борис Надеждин, который собирается баллотироваться в президенты России, «первым своим указом» отпустит из тюрьмы блогера-уголовника Алексея Навального, его соратника Илью Яшина и осужденного за измену Родине Владимира Кара-Мурзу.

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