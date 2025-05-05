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НЕ АНГЕЛЫ

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«Ꮲᴀɜ, дʙᴀ , ᴛᴩи — дᴇᴧᴀй и ᴄʍᴏᴛᴩи» 👀 Ꮶудᴀ ᴏᴛдых нᴀᴄ ɜᴀнᴏᴄиᴛ: — Яᴩᴋиᴇ ɸᴏᴛᴋи 📸 — Ꮻᴨыᴛ и ᴧᴀйɸхᴀᴋи✌️ — Ꮇᴀᴄᴋᴏᴛы? – Ꭰᴀ, Ꮇᴀᴄᴋᴏᴛы 🤘 𐌿ᥴᥴᥴ, ᥲ ᥱщё ᥰρ᧐ 𐌿ᥙᴛᥱρ ᥰ᧐κᥲжᥱⲙ ᥙ ᥰρᥙᤋы ρᥲᤋдᥲᥱⲙ.

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