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Татар-информ

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Трусова превзошла свой олимпийский результат в КП на турнире в Японии

Трусова превзошла свой олимпийский результат в КП на турнире в Японии

Фото: телеграмм-канал "Лапидарность" Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине (2022) Александра Трусова (Игнатова) удачно стартовала на международном турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио.

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