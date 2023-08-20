В Германии опубликованы неутешительные для Шольца итоги опроса

Примерно две трети немецких граждан желают смены действующего правительства. Такие весьма показательные для нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца итоги социологического опроса, проведенного эрфуртским профильным институтом INSA, информирует Bild.
Примерно две трети немецких граждан желают смены действующего правительства. Такие весьма показательные для нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца итоги социологического опроса, проведенного эрфуртским профильным институтом INSA, информирует Bild.
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