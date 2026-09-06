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Царьград

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ОКБ "Альфа" представило радар для отслеживания БПЛА у земли

ОКБ "Альфа" представило радар для отслеживания БПЛА у земли

Российское ОКБ "Альфа" представило новую радиолокационную станцию "Alfa сверхдальность", способную обнаруживать беспилотные летательные аппараты у самой земли.

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