Захарова высмеяла забывших убрать странный пакетик и ложечку Макрона и Мерца

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на видеозапись, на которой запечатлены сидящие за столом канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии