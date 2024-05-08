Военные ВС РФ начали восстановление мемориала участникам ВОВ в ДНР

Мемориал в честь советских воинов-участников Великой Отечественной войны в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) восстанавливают военнослужащие танковой бригады группировки войск «Восток».
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