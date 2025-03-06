JEP: люди с непопулярными взглядами склонны к самоцензуре

Носители непопулярного мнения по спорным вопросам не только избегают обсуждения своих взглядов, но и начинают вести себя вразрез со своими убеждениями, показало исследование ученых из Университета штата Огайо.
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