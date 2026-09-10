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Царьград

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Tоварооборот России и Турции в АПК вырос почти на 30%

Tоварооборот России и Турции в АПК вырос почти на 30%

Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Турцией за январь — июль 2026 года увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Минсельхоз по итогам переговоров заместителя министра сельского хозяйства Максима Марковича с заместителем министра сельского и лесного хозяйства Турции Ахметом Багджы.

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