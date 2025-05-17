«Осуществлён демонтаж 393 незаконных объектов». В Севастополе продолжается борьба с незаконной торговлей, но до победы ещё далеко?

Сотрудники Департамента здравоохранения Севастополя продолжают борьбу с незаконной торговлей. И хотя этот процесс пока ещё трудно назвать близким к победному завершению, определённые успехи всё же достигнуты.
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