В ДТП под Муромом пострадавших зажало в легковушках

В ДТП под Муромом пострадали люди, для их извлечения потребовалась деблокировка, рассказываем подробности аварииВечером 15 сентября на пульт дежурного главного управления МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии.
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