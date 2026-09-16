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Владимирские новости

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В ДТП под Муромом пострадавших зажало в легковушках

В ДТП под Муромом пострадавших зажало в легковушках

В ДТП под Муромом пострадали люди, для их извлечения потребовалась деблокировка, рассказываем подробности аварииВечером 15 сентября на пульт дежурного главного управления МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии.

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