В Крыму сотрудники полиции приняли участие в молодежных матчах по футболу

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными полиции Крыма приняли участие в товарищеских матчах по футболу между командами специалистов различных служб, работающих с несовершеннолетними и молодежью.
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными полиции Крыма приняли участие в товарищеских матчах по футболу между командами специалистов различных служб, работающих с несовершеннолетними и молодежью.
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