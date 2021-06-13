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В Крыму сотрудники полиции приняли участие в молодежных матчах по футболу

В Крыму сотрудники полиции приняли участие в молодежных матчах по футболу

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными полиции Крыма приняли участие в товарищеских матчах по футболу между командами специалистов различных служб, работающих с несовершеннолетними и молодежью.

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