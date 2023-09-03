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Катал на параплане: на Дону полицейские пресекли незаконную деятельность по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Аксайском районе Ростовской области сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Платов совместно с сотрудниками Волго-Донской транспортной прокуратуры выявлен 58-летний житель города Ростова-на-Дону, которого подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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