Катал на параплане: на Дону полицейские пресекли незаконную деятельность по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Аксайском районе Ростовской области сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Платов совместно с сотрудниками Волго-Донской транспортной прокуратуры выявлен 58-летний житель города Ростова-на-Дону, которого подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.