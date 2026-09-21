Страна и люди
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Страна и люди

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Силуанов назвал бюджет на 2027 - 2029 годы непростым, но сбалансированным

Силуанов назвал бюджет на 2027 - 2029 годы непростым, но сбалансированным

Глава Минфина Антон Силуанов назвал трехлетний план федерального бюджета сложным, однако подчеркнул, что удалось достичь равновесия, не влияющего негативно на экономические показатели и удорожание капитала.

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