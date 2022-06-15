Курс валют НБМ на 15 июня

Молдавский лей продолжает слабеть по отношению к доллару и укрепляться по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте еще более пяти банов, но отыграл у единой европейской валюты еще примерно полтора бана, передает Noi.
Молдавский лей продолжает слабеть по отношению к доллару и укрепляться по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте еще более пяти банов, но отыграл у единой европейской валюты еще примерно полтора бана, передает Noi.
Свежие комментарии