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Курс валют НБМ на 15 июня

Курс валют НБМ на 15 июня

Молдавский лей продолжает слабеть по отношению к доллару и укрепляться по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте еще более пяти банов, но отыграл у единой европейской валюты еще примерно полтора бана, передает Noi.

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