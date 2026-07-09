20 фотографий обычных вещей, которые могут пощекотать нервишки

Если от взгляда на обыденные вещи у вас иногда по коже бегут мурашки, и становится не по себе, все дело в разыгравшемся воображении! Иногда случается так, что наш мозг не может правильно распознать ту или иную вещь из-за, например, ракурса или недостаточного освещения и т.