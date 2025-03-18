Болельщики «МЮ» недовольны повышением цен на билеты: «Другие клубы заморозили цены. Для «Юнайтед» это стало бы мощным сигналом, что всем нужно сплотиться»

Английский клуб сообщил об увеличении стоимости сезонных абонементов на домашние игры с сезона-2025/26 примерно на пять процентов «В течение нескольких месяцев мы долго и упорно доказывали, что клубу нужно смотреть в будущее и заморозить цены на билеты на следующий сезон.