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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болельщики «МЮ» недовольны повышением цен на билеты: «Другие клубы заморозили цены. Для «Юнайтед» это стало бы мощным сигналом, что всем нужно сплотиться»

Английский клуб сообщил об увеличении стоимости сезонных абонементов на домашние игры с сезона-2025/26 примерно на пять процентов «В течение нескольких месяцев мы долго и упорно доказывали, что клубу нужно смотреть в будущее и заморозить цены на билеты на следующий сезон.

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