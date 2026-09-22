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Водолазы извлекли тела двух человек из затонувшей машины в Нижегородской области

Водолазы извлекли тела двух человек из затонувшей машины в Нижегородской области

Спасатели достали тела 50-летнего мужчины и 47-летней женщины из легкового автомобиля, который провалился в карстовый провал у села Чулково в Нижегородской области, сообщает «Время Н» .

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