В Краснодаре введена новая выплата в 250 тысяч для контрактников Минобороны

В Краснодаре введена новая выплата в 250 тысяч для контрактников МинобороныПри заключении контракта с 1 июня по 1 октября на прохождение службы в Вооруженных Силах РФ, в краснодарских военкоматах можно получить новую муниципальную выплату в 250 тысяч рублей.
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