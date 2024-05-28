В Краснодаре введена новая выплата в 250 тысяч для контрактников Минобороны

В Краснодаре введена новая выплата в 250 тысяч для контрактников МинобороныПри заключении контракта с 1 июня по 1 октября на прохождение службы в Вооруженных Силах РФ, в краснодарских военкоматах можно получить новую муниципальную выплату в 250 тысяч рублей.