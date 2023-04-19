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Сергачев против «Торонто»: передача, 3 броска, 4 хита за 26:23 – лучшее время в «Тампе»

Сергачев против «Торонто»: передача, 3 броска, 4 хита за 26:23 – лучшее время в «Тампе»

Михаил Сергачев сделал голевую передачу в игре с «Торонто» (7:3, 1-0). На 20-й минуте матча первого раунда Кубка Стэнли защитник «Тампы» ассистировал Никите Кучерову.

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