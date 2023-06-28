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Сергей Панов: «Вембаньяма – это очень хорошее полено. И из него можно лепить прекрасного Буратино»

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов оценил перспективы Виктора Вембаньямы в НБА. Француз был выбран «Сан‑Антонио» на драфте НБА 2023 года под общим первым номером.

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