Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов оценил перспективы Виктора Вембаньямы в НБА. Француз был выбран «Сан‑Антонио» на драфте НБА 2023 года под общим первым номером.
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