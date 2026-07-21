Турецкую Анталью накроет 52-градусная жара

В турецкой Анталье в среду температура на солнце может достигнуть 52 градусов. Метеоролог Ихсан Юртташ сообщил, что ближайшие 48 часов станут наиболее опасными из-за экстремальной жары и высокой вероятности лесных пожаров.
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