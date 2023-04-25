Советы по выбору экструдированного пенополистирола, технические характеристики, типы, маркировка, расчет необходимой толщины для утепления, ТОП производителей

Утепление дома – один из важных этапов любого строительства. Производители теплоизоляционных материалов никогда не стоят на месте и выпускают совершенно новые утеплители с улучшенными характеристиками.
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