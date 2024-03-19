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Польский генерал: потери ВСУ нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч

Польский генерал: потери ВСУ нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч

Бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, а потери украинской армии следует считать в миллионах, а не в сотнях тысяч.

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