Польский генерал: потери ВСУ нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч

Бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, а потери украинской армии следует считать в миллионах, а не в сотнях тысяч.
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