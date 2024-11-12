ЦИОМ: Каждый шестой житель Чехии считает жизнь при социализме лучшей, чем сейчас

Каждый шестой житель Чехии считает, что при социализме людям в стране жилось лучше, чем сегодня. Это следует из опроса, проведенного Центром по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук Чехии.
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