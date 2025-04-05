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Царьград

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Четверо в балаклавах похитили человека в элитном ЖК в Челябинске

Четверо в балаклавах похитили человека в элитном ЖК в Челябинске

Всё произошло на глазах многочисленных прохожих.В ЖК Ньютон, который считается в Челябинске элитным, произошли странные события.

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