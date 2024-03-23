Сына экс-ректора ВГУЭС Лазарева и нескольких соучастников заключили под стражу

23 марта суд избрал меру пресечения для сына бывшего ректора ВГУЭСа Иннокентия Лазарева, вместе с ним меру пресечения в виде заключения под стражу избрали еще нескольким соучастникам по делу Геннадия Лазарева, сообщает PRIMPRESS.