Сына экс-ректора ВГУЭС Лазарева и нескольких соучастников заключили под стражу

23 марта суд избрал меру пресечения для сына бывшего ректора ВГУЭСа Иннокентия Лазарева, вместе с ним меру пресечения в виде заключения под стражу избрали еще нескольким соучастникам по делу Геннадия Лазарева, сообщает PRIMPRESS.
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