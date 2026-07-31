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Головоломка «улей», которая зарядит дофамином не хуже шоколада

Головоломка «улей», которая зарядит дофамином не хуже шоколада

Настроение можно быстро поднять, если успешно решить какую-то не самую сложную задачку. Вы получаете чувство удовлетворения, дофамин повышается — что еще надо для счастья? Попробуйте сами  — еще и мозг прокачаете! фото: iStockphoto|NastasicДофамин важный гормон, который часто называют молекулой удовольствия.

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