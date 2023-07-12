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В сервисах такси негативно отнеслись к идее единой цветовой гаммы авто

В сервисах такси негативно отнеслись к идее единой цветовой гаммы авто

В казанском сервисе заказа такси негативно оценили идею о единой цветовой гамме автомобилей. Свое мнение на этот счет в беседе с РБК «Татарстан» выразил руководитель пресс-службы сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников.

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