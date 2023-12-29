"Других бы уже за меньшее в асфальт вкатали": Соловьев жестко проехался по неприкасаемой Собчак. Ждем ответа

Valery Stetson Когда наконец, расстреляют, эту сволочь Собчак, вместе с её мамашей-русофобкой? 😡

МВ Мстислав Водяной А кто это рядом с ними без головного убора? А за ними следует вся рать. Ну и кто из этой рати после этого будет кое кого привлекать к ответственности? Наивные.