Avia.pro - Новости “Вот Собчак так сильно взволновалось, ей не нравится то, что я говорю.
"Других бы уже за меньшее в асфальт вкатали": Соловьев жестко проехался по неприкасаемой Собчак. Ждем ответа
Комментарии
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Valery Stetson
Когда наконец, расстреляют, эту сволочь Собчак, вместе с её мамашей-русофобкой? 😡
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1 час.
МВ
Мстислав Водяной
А кто это рядом с ними без головного убора? А за ними следует вся рать. Ну и кто из этой рати после этого будет кое кого привлекать к ответственности? Наивные.
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35 мин.
Галина Светлая
Дашу Дугину- умницу Патриотку убили, а эти паскуды неприкасаемые?.Власть, люди не слепые и не глухие,не простят. песков лобызается с всякой швалью, шелухой на эстраде,,обнимает петухов в перьях. А наши мальчики жизнью рискуют, погибают, что бы эти твари были безнаказаны? Соловьев молодец.Подпишусь под каждым его словом.Матрос Железняк, поторопись.
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2 мин.
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