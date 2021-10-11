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Крупы перед готовкой лучше замачивать водой с лимонным соком: совет эксперта

Крупы перед готовкой лучше замачивать водой с лимонным соком: совет эксперта

Всем известно о том, что перед тем, как варить крупы их нужно обязательно замочить. Одни хозяйки придерживаются такого правила, другие пренебрегают им, считая это пустой тратой времени.

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