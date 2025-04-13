Губернатор Александр Беглов поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником

Он отметил заслуги военнослужащих и пожелал защитникам нашего неба здоровья, бодрости духа и новых успехов в ратном труде на благо Отечества «День войск ПВО – это символ мужества, стойкости и высокого профессионализма тех, кто стоит на страже воздушных рубежей нашей Родины.
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