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Минобороны РФ демонстрирует кадры с уничтоженной техникой противника и техникой, брошенной боевиками

Минобороны РФ демонстрирует кадры с уничтоженной техникой противника и техникой, брошенной боевиками

Министерство обороны России опубликовало видеоподборку с техникой противника, которая была либо подбита, либо полностью уничтожена, либо попросту брошена украинским боевиками.

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