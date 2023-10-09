Биологи: накопление клеток с белком p16 препятствует омоложению тканей

Ученые из Института цитологии РАН и Университета «Сириус» провели эксперименты, которые позволили им прийти к выводу о том, что накопление клеток с большим количеством белка p16 препятствует омоложению тканей.
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