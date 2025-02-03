Пи Дидди тайно освободили из тюрьмы

Шона "Дидди" Комбса тайно перевезли из столичного центра заключения в Бруклине, сообщили источники. 55-летнему рэп-магнату, ожидающему суда по обвинению в торговле людьми, пришлось пройти медицинское обследование, поскольку "его беспокоило колено".
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