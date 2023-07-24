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Отрезвление началось? Польша меняет отношение к Украине из-за Зеленского

Отрезвление началось? Польша меняет отношение к Украине из-за Зеленского

Польша, которая позиционировала себя как главного союзника Украины, постепенно начинает менять своё отношение к соседу из-за нескромного поведения президента страны Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Лисицкий добавил, что в польском обществе сегодня наблюдается некоторое отрезвление. Всё чаще поднимается вопрос о необходимости переговоров с Россией. Однако как то не попадалась такая информация, возможно она закрытая?
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14 час.
Зоя
поляки никогда не отрезвятся,у них с молоком матери -ненависть к России,училась с ними в 70-ые годы,тогда я и поняла ...
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13 час.

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