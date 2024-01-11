Трамп в личной беседе дал «весь расклад»: США выйдут из Альянса

Стало известно, что при личной встрече Дональда Трампа с Урсулой фон дер Ляйен, заявил, что США не будут отправлять свои войска в Европейский Союз в случае нападения России, говорится в заявлении экс- президента США.
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