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Тухель на вопрос о Роналду и Левандовском: «Не исключал бы, что подпишем форварда, но сейчас это не главное. Оборона – приоритет»

Томас Тухель заявил, что трансфер нападающего не является приоритетом «Челси». Тренеру лондонского клуба задали вопрос об интересе «Челси» к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому.

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