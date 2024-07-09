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В общежитии МГУ на юго-западе Москвы произошел пожар

В общежитии МГУ на юго-западе Москвы произошел пожар

ИЗВЕСТИЯ В Москве произошел пожар в здании общежития МГУ. Из строения эвакуировали студентов.В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что автоматическая система извещения о пожарах сработала в здании общежития на проспекте Вернадского утром во вторник.

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