Хозяин кота Твикса рассказал подробности произошедшего в поезде – видео

Эдгар Гайфуллин, хозяин погибшего кота по кличке Твикс, которого проводница выкинула из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург, рассказал журналистам подробности последнего путешествия его домашнего питомца.
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