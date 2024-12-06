Главный въезд в Калугу встал в пробке из-за перекрытия Смоленки и аварий

Движение транспорта сильно затруднено по улице Гагарина и прилегающим развязкам. Ранее движение по улице Смоленской перекрыли из-за опасности обрушения храма, поэтому поток транспорта на въезде в город уходит на улицу Гагарина.
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