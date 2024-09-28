Мусиала отреагировал на свое отсутствие среди номинантов на «Золотой мяч»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал, как относится к тому, что не был включен в список номинантов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту года в мировом футболе.
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