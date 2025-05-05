БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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О достоверности свидетельств очевидцев на примере эскадренного броненосца «Ослябя» в Цусимском сражении

О достоверности свидетельств очевидцев на примере эскадренного броненосца «Ослябя» в Цусимском сражении

Сразу хочу предупредить уважаемого читателя – к русско-японской войне вообще и Цусимскому сражению в частности эта статья имеет весьма косвенное отношение.

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