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В Самарской области директор дорожного управления попался на растрате

В Самарской области директор дорожного управления попался на растрате

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.Так, по информации следственного управления СК России по Самарской области, директор Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления в текущем году продал знакомому техническую соль.

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