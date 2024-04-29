В Самарской области директор дорожного управления попался на растрате

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.Так, по информации следственного управления СК России по Самарской области, директор Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления в текущем году продал знакомому техническую соль.
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