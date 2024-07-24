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Царьград

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Власти Перми ищут новые места для кладбищ

Власти Перми ищут новые места для кладбищ

На данный момент на рассмотрении два участка.Власти Перми пытаются решить вопрос с острой нехваткой мест для захоронений и рассматривают два участка земли для создания новых кладбищ.

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