Собянин: Строительство станции метро «Бачуринская» вышло на финишную прямую

Работы выполнена на 70% Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте сообщил, что строительная готовность станции «Бачуринская» Троицкой линии столичного метрополитена на сегодняшний день составляет 70%.
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