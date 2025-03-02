В США заявили о нарушении воздушного пространства у резиденции Трампа во Флориде

REUTERS/Kevin Lamarque Три самолета были зафиксированы в небе рядом с резиденцией президента США Дональда Трампа во Флориде, сообщила пресс-служба объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
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