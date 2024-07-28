ВМС Китая планируют установку боевых лазеров на подводные лодки

А ведь мы могли бы быть первыми. Весьма интересная статья Перспективы оперативного применения лазерного оружия с подводных лодок недавно была опубликована в китайском издании Command Control & Simulation.
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