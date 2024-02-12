Возвращение кормильца, риски для мобилизованных и скандал на льду: новости к утру 12 февраля

Царьград Самара рассказывает об актуальных событиях региона, России и мира.Дядя Вова вернулся Жители Самары продолжают наблюдать за тем, как развивается ситуация вокруг местного жителя Владимира Шумилина, известного как дядя Вова.
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