Врачи назвали ТОП-5 полезных свойств сыра

Сыр особенно полезен зимойВрачи назвали пять главных полезных свойств сыра, сообщает UfaTime.ru. Эксперты отметили, что этот продут способствует восстановлению тканей и поддержанию иммунитета, поэтому он особенно рекомендован для включения в рацион с наступлением сезона простуд.